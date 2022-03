Della Vedova a Algeri per il salone internazionale del libro Italia ospite d'onore, a ultima edizione 2019 1 mln visitatori

(ANSAmed) - ROMA, 24 MAR - Il Sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, è ad Algeri per rappresentare l'Italia, ospite d'onore alla 25ma edizione del Salone Internazionale del libro (SILA). All'edizione 2022 partecipano 1.250 espositori, dei quali 266 algerini, 324 arabi e 660 internazionali, in rappresentanza di 36 Paesi. L'ultima edizione del Salone, che si è tenuta nel 2019 ha visto un afflusso di più di un milione di visitatori.



Il Padiglione Italia, organizzato dalla Farnesina attraverso l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura in Algeri, e l'Agenzia ICE, in collaborazione con l'Associazione Italiana Editori (AIE), ospiterà titoli di 16 case editrici e il programma culturale italiano prevede gli interventi di numerosi autori e ricercatori italiani.



Oggi il sottosegretario Della Vedova visiterà la sede del SILA insieme al Primo Ministro Aimene Benabderrahmane e domani inaugurerà il Salone insieme alla Ministra della Cultura e delle Arti, Soraya Mouloudji. Della Vedova e Mouloudji avranno poi un incontro bilaterale che consentirà di fare il punto sulla cooperazione culturale tra i due Paesi. Il Sottosegretario avrà anche un incontro con il Segretario Generale del Ministero degli Esteri algerino, Ambasciatore Chakib Rachid Kaid.(ANSAmed).