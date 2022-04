Oltre 1,3 milioni di visitatori al Salone del libro di Algeri

ALGERI - Il salone Internazionale del Libro di Algeri (SILA) ha registrato oltre 1,3 milioni di visitatori dal 24 al 31 marzo, un evento al quale l'Italia ha partecipato in qualità di ospite d'onore e che è tornato dopo due anni di interruzione a causa della pandemia di Covid-19.



Lo ha detto oggi il commissario del Salone Mohamed Iguerb, alla conferenza stampa di chiusura dell'evento.



"Fino a ieri (giovedì), senza contare bambini e donne incinte, i visitatori del SILA hanno raggiunto quota 1,3 milioni", ha detto Iguerb, aggiungendo che "100mila persone hanno visitato la piattaforma virtuale della fiera, acquistando decine di titoli online". La pagina Facebook ufficiale del SILA ha registrato più di 8 milioni di visite.



La 25a edizione è stata un successo, si è rallegrato Iguerb, sottolineando la massiccia partecipazione agli oltre 50 eventi culturali organizzati durante il salone sui temi della memoria, storia, letteratura e dell'arte.



Il Padiglione italiano, inaugurato il 24 marzo dal sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale Benedetto Della Vedova, insieme al premier algerino, Aymen Ben Abderahmene, ha ospitato gli interventi di numerosi autori e ricercatori italiani. Tra questi, Stefania Auci (autrice della saga dei Florio, di cui "L'inverno dei Leoni" è stato il libro più venduto in Italia nel 2021), Paola Caridi, Giuseppe Catozzella, Bruna Bagnato, Caterina Roggero, Andrea Brazzoduro e il direttore della Fondazione Feltrinelli, Massimiliano Tarantino.



Il padiglione italiano, allestito da Agenzia ICE, ha ospitato anche la mostra "Eccellenze italiane. La nuova generazione degli illustratori per ragazzi", organizzata da Bologna Children's Book Fair/BolognaFiere, Regione Emilia-Romagna e MAECI, con l'Accademia Drosselmeier/Cooperativa Giannino Stoppani.



All'edizione di quest'anno hanno partecipato 1.250 case editrici provenienti da 36 paesi, di cui 16 italiane.