Cinema: Ridley Scott torna a Malta per le riprese di 'Napoleon'

LA VALLETTA - Il regista inglese Ridley Scott è tornato a Malta per le riprese di Napoleon, il biopic epico che il vincitore di 9 premi Oscar (con Alien, Thelma&Louise, Il Gladiatore e Black Hawk Down) ha deciso di girare affidando il ruolo di Bonaparte a Joaquim Phoenix e quello di sua moglie Giuseppina a Vanessa Kirby. Il film, prodotto da Apple Studios, sarà ambientato in diverse location di Malta, tra cui le strade della Valletta, lo storico Fort Ricasoli (che sarà presentata come Tolone, teatro della prima vittoria di Napoleone) e l'antica capitale di Mdina.



Per Scott, 84 anni, è il terzo ritorno a Malta, dove ambientò i set di White Squall (L'Albatross-Oltre la Tempesta) nel 1996 e del Gladiatore nel 2000. L'idea di un film di guerra sulla vicenda di Napoleone Bonaparte in passato è stato il sogno di molti registi, tra cui Stanley Kubrick che non riuscì a realizzare il progetto, ora ripreso da Scott. "Napoleone è stato un uomo da cui sono sempre stato affascinato - ha detto il regista a MaltaToday -. Venne fuori dal nulla per comandare tutto, ma allo stesso tempo portava avanti una guerra romantica con l'adultera moglie Giuseppina. Conquistò il mondo per cercare di conquistare il suo amore e quando non ci riuscì, lo conquistò per distruggerlo. E nel frattempo si autodistrusse".