Tirana, con luminarie Puglia via a Settimana della cultura italiana

BARI - Le luminarie artistiche, espressione della creatività pugliese e della maestria italiana, saranno protagoniste, alle 23.59 di oggi, della cerimonia di avvio della 'Settimana italiana in Albania', organizzata dall'Ambasciata italiana a Tirana con la partecipazione di enti, stakeholders e imprese, per celebrare l'anno europeo della gioventù. Per la cerimonia di avvio della settimana, è presente una delegazione della Regione Puglia guidata dall'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci e dal Teatro pubblico pugliese.



"Siamo molto fieri del progetto 'Puglia-Albania, Joint for Future' - dichiara Delli Noci - che vede la Puglia protagonista in questa settimana italiana ma che in realtà ci vede impegnati in numerose iniziative da maggio a novembre". "Il progetto - prosegue - intende valorizzare la cultura e la creatività territoriale messe in campo negli ultimi anni a supporto dei giovani per dare impulso alle politiche settoriali. A questo proposito, proprio ieri al nostro arrivo, abbiamo incontrato il Comune di Tirana e alcuni componenti del gruppo di associazioni giovanili National Youth Congress, per confrontarci e discutere di come rendere operativo il Protocollo d'intesa siglato lo scorso febbraio, con l'obiettivo di accompagnare il Comune di Tirana nello svolgimento delle tante attività in corso". "In questa direzione - conclude l'assessore - abbiamo stabilito la centralità degli assi Politiche giovanili, Politiche culturali ed Economia creativa su cui intendiamo collaborare per favorire la crescita di imprese giovanili attraverso azioni di scambio, formazione congiunta, internazionalizzazione e l'organizzazione di spazi espositivi, di spazi di accompagnamento alla creazione di impresa e di possibili incentivi".



Numerosi gli appuntamenti della settimana: da oggi al 4 giugno si terrà 'Lezioni di volo', laboratorio di alta formazione sulla danza aerea condotto da Elisa Barrucchieri rivolto a giovani danzatori albanesi. Dall'1 al 7 giugno spazio ad Artigianato Artistico ed enogastronomia con l'allestimento di Luminarie in piazza Skanderbeg e zona pedonale limitrofa dove saranno posizionati stand dedicati all'enogastronomia pugliese.



In contemporanea nella sede della Regione Puglia a Tirana è in programma una mostra fotografica dedicata alle Luminarie Artistiche di Puglia.