Wes Anderson a Bologna, sarà ospite del Cinema Ritrovato Il 4/7, kermesse con 397 proiezioni dal 25 giugno al 3 luglio

(ANSAmed) - BOLOGNA, 8 GIU - Wes Anderson tra gli ospiti d'eccezione che quest'anno animeranno la 36/a edizione del Cinema Ritrovato, a Bologna dal 25 giugno al 3 luglio: il cineasta americano sarà in piazza Maggiore il 4 luglio (in uno degli appuntamenti fuori festival) per ricordare Peter Bogdanovich, scomparso all'inizio di quest'anno, del quale verrà presentato 'L'ultimo spettacolo - The Last Picture Show'.



Il Cinema Ritrovato, preceduto da un lungo cammino di avvicinamento con proiezioni sotto le stelle (22 in totale), in quello che molti hanno definito il "Cinema più bello del mondo", piazza Maggiore appunto, comincerà il 19 giugno con 'Il grande dittatore di Chaplin', inno pacifista quanto mai attuale.



L'edizione si annuncia ricca di ospiti: da Stefania Sandrelli che inaugurerà la manifestazione presentando il restauro de 'Il conformista' di Bertolucci, a John Landis che la chiuderà con 'The Blues Brothers'. Il Cinema Ritrovato, annunciato dal direttore della Cineteca di Bologna, Gian Luca Farinelli, renderà omaggio ai cento anni di Francesco Rosi con la proiezione della Carmen di Bizet, e ai 70 di Singin' in the rain di Stanley Donen e Gene Kelly, due serate musicali che vanno ad aggiungersi ai gettonatissimi cine-concerti realizzati con l'Orchestra del Teatro Comunale e dedicati, quest'anno, ai cento anni di due capolavori del cinema muto come Nosferatu di Murnau e Femmine folli di von Stroheim.



Non mancheranno gli omaggi, a Sophia Loren e a Laura Betti. E poi la nuova versione che Coppola ha realizzato del suo Padrino parte III, e il nuovo film di Alice Rorwacher (ospite il 26 giugno), Le pupille, girato proprio a Bologna. Verrà ricordato anche il 1922, anno della marcia su Roma e presa del potere da parte di Mussolini. E poi le mostre: quella già in programma su Pasolini, Forever Sophia su un'icona del glamour internazionale, Mondo Cam Sugar dedicata al settore delle colonne sonore.



L'edizione 2022 de Il Cinema Ritrovato è dedicata ai due fondatori del festival, Vittorio Boarini e Giampaolo Testa, recentemente scomparsi. (ANSAmed).