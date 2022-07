Un anno senza Raffaella Carrà, omaggi della tv spagnola

MADRID - Il film-omaggio 'Explota, explota' disponibile online, una 'maratona' streaming di apparizioni in tv e frammenti degli show più apprezzati trasmessi in prima serata: anche la Spagna ricorda Raffaella Carrà a un anno dalla morte, e, per questo anniversario, la radio-televisione pubblica iberica Rtve ha messo in programma diverse iniziative per renderle omaggio.



Nel Paese iberico, la soubrette, ballerina, cantante, conduttrice televisiva, attivista italiana è stata un personaggio amatissimo sia per le sue performance artistiche, arrivate al pubblico di massa attraverso programmi televisivi come 'Hola, Raffaella', sia per le sue canzoni tradotte in spagnolo, sia per il suo impegno in favore dei diritti delle persone Lgtb+. Proprio in occasione del Gay Pride di Madrid, domani verrà inaugurata ufficialmente l'intitolazione a Raffaella Carrà di una piazzetta del quartiere di Chueca, luogo simbolo del collettivo Lgtb+ nella capitale spagnola.