Roma, sindaco Gualtieri a Parigi per rilanciare gemellaggio

PARIGI - Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è giunto oggi a Parigi, nel quadro del rilancio dello storico gemellaggio esclusivo che da 66 anni lega le capitali di Italia e Francia. Al suo arrivo, Gualtieri è stato accolto dalla sindaca, Anne Hidalgo, tra abbracci, sorrisi e strette di mano.



I due hanno avuto un incontro bilaterale nei saloni dell'Hotel de Ville, sede del comune di Parigi, durante il quale hanno firmato la lettera di intenti per la rivitalizzazione dello storico gemellaggio e dei settori di cooperazione tra le due capitali. "E' un momento storico. Un grande onore, una grande felicità di rinnovare questo gemellaggio con Roma", ha commentato Hidalgo. "A Parigi per rilanciare il gemellaggio che lega da 66 anni Roma alla capitale francese e rafforzare la nostra cooperazione, a partire dai temi culturali, sociali e ambientali. Grazie Anne Hidalgo, affrontiamo insieme le sfide del futuro", ha scritto in un tweet Gualtieri, allegando una foto di lui con la sindaca di Parigi nei saloni dell'Hotel de Ville.



Il sindaco di Roma è accompagnato a Parigi dall'Assessore alla Cultura Miguel Gotor e dall'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi. Dopo l'incontro bilaterale, Gualtieri e Hidalgo si sono recati sul lungo-Senna per inaugurare insieme la mostra fotografica "CineRoma - Tournages dans la Cité Eternelle" sulle berges de Seine, nell'ambito del Festival "Dolcevita-sur-Seine" in programma dal 9 al 13 luglio, dedicata a Roma e che si svolge in contemporanea con la manifestazione "gemella" e speculare "Nouvelle Vague sul Tevere". Quest'ultima è una sezione - inedita - del Festival "Isola del Cinema" dell'Isola Tiberina, che negli stessi giorni proporrà proiezioni, dibattiti in duplex e altri eventi dedicati a Parigi e alla cinematografia francese.



Nel pomeriggio, Gualtieri visiterà il termovalorizzatore del Centre de traitement Isseane (Syctom). Mentre in serata parteciperà al ricevimento organizzato dalla sindaca Hidalgo al Petit Palais con visita all'esposizione dell'artista Giovanni Boldini "Les Plaisirs et les jours". Per l'occasione, la facciata dell'Hotel de Ville - nel cuore storico di Parigi - è stata decorata con un tripudio di bandiere italiane.