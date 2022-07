Musica: al via la nuova edizione del Mascagni Festival Il filo conduttore quest'anno è il tema #Melodiediscoglio

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Saranno ancora una volta, il mare e la musica i protagonisti della terza edizione del Mascagni Festival 2022 che quest'anno ha come filo conduttore dei tanti appuntamenti, il tema #Melodiediscoglio. Domani andrà in scena alla Fortezza Vecchia, a margine del Porto Mediceo di Livorno, la prima esecuzione assoluta dell'opera 'Pinotta'.



"Novanta anni fa debuttava a Sanremo l'opera Pinotta di Pietro Mascagni. In questo significativo anniversario, ho pensato che il Festival Mascagni fosse lo scenario ideale per rappresentare, per la prima volta, quest'opera nella sua città natale", precisa il direttore artistico Marco Voleri. L'evento sarà preceduto da un concerto per soli e orchestra, con la partecipazione dei cantanti vincitori del I° Concorso "Voci Mascagnane" e selezionati dalla Mascagni Academy, percorso di alto perfezionamento giunto alla sua seconda edizione.



Ventiquattro gli eventi in programma, dal 9 luglio al 3 settembre, dalla Fortezza Vecchia alla Fortezza Nuova, dal Santuario di Montenero alla Terrazza Mascagni, coinvolgendo la provincia livornese con eventi di "Terre mascagnane" e varcando i confini labronici, con due eventi del "Mascagni Fuori porta", a Lucca e Coimbra (Portogallo).



Di grande importanza in questa terza edizione, sarà la presenza delle grandi orchestre: l'Orchestra della Toscana, diretta da Roberto Gianola, l'Orchestra Sinfonica Calabrese, diretta da Salvatore Accardo, l'Orchestra Classica Do Centro di Coimbra, l'Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, diretta da Francesco Di Mauro e l'Orchestra Arcangelo Corelli, diretta da Alicia Galli. Accanto a produzioni operistiche e concerti di repertorio lirico, sacro, contemporaneo e jazz, il festival ospiterà l'innovativo format 'Melo-Logic: indagine in musica'.



