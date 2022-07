Cinema: 'Giù al Nord', Dany Boon e Kad Merad a Bologna

BOLOGNA - Due star d'Oltralpe in piazza Maggiore a Bologna: sono Dany Boon e Kad Merad, attore e regista il primo, attore protagonista il secondo, della commedia campione d'incassi 'Giù al Nord' (oltre 20 milioni di spettatori in Francia, quando uscì nel 2008). Boon e Merad presenteranno il film sabato 23 luglio, alle 21.45, nell'ambito della manifestazione estiva promossa dalla Cineteca 'Sotto le stelle del cinema'.



'Giù al Nord' prende spunto dalla vicenda di un dipendente postale, interpretato da Kad Merad, che aspirerebbe alla Costa Azzurra, ed è invece costretto a trasferirsi nel "profondo Nord", luogo abitato da gente rude, apparentemente poco socievole e dallo strano dialetto. Gli "Ch'tis" del titolo originale del film, 'Bienvenue chez les Ch'tis', sono infatti gli abitanti del Nord della Francia, che parlano lingua piccarda, così chiamati a partire dalla Prima guerra mondiale, per via della loro particolare pronuncia. Ma poco a poco l'esperienza, all'inizio traumatica, diventerà piacevole proprio per la simpatia, semplicità e ospitalità della gente, anche vivendo in un appartamento modestamente arredato e mangiando in piazza le 'frites'. Prendendo ispirazione da 'Giù al Nord' sono poi nati i film (di cui Dany Boon è stato produttore esecutivo) 'Benvenuti al Sud' e 'Benvenuti al Nord', diretti nel 2010 e nel 2012 da Luca Miniero, protagonisti Claudio Bisio e Alessandro Siani.