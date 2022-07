Premio Loano 2022, dal 28 al 30 luglio 'ritorno al futuro'

ROMA - Torna dal 28 al 30 luglio il Premio Nazionale Città di Loano 2022, che nella sua diciottesima edizione ha scelto il tema "Ritorno al futuro" con il programma più giovane della sua storia, dando spazio a una nuova generazione di musicisti tra i venti e i quarant'anni che nell'Italia di oggi sta prendendo la "tradizione" e la sta portando in nuove direzioni, progettando la tradizione di domani.

"La musica tradizionale, per definizione, guarda al passato.

Ma guardare al passato non significa necessariamente voler andare indietro. Anzi: il passato può essere la miccia per tornare, infine, al futuro. A immaginare vie di fuga espressive, comunicative, artistiche. A inventare, attraverso il suono e le parole, mondi nuovi - senza dimenticarci di quelli da cui proveniamo", ha dichiarato Jacopo Tomatis, direttore artistico del premio.

L'apertura della nuova edizione - giovedì 28 luglio in Piazza Italia di Loano - è affidata a Davide Ambrogio, dalla Calabria, che lavora sui suoni e sui ritmi dell'Italia meridionale tra chitarra, lira calabrese, tamburi, elettronica e voce. Il lavoro sulla lingua materna accomuna anche la musica di Matteo Leone (28 luglio). Proveniente da Calasetta, sull'isola di Sant'Antioco in Sardegna, Leone ha deciso di applicare il suo dialetto, il tabarchino - parente strettissimo del genovese, "importato" dai pescatori liguri in terra sarda nel Settecento e rimasto quasi invariato - alla musica che sente più sua, il blues-rock. Leone sarà anche protagonista dell'incontro pomeridiano del 28 luglio. Dopo i concerti, a partire dalle 23.30, spazio alla prima edizione del Dopofestival con il collettivo musicale torinese In.Con.Tra.Da.

Il Premio prosegue il 29 luglio con il concerto di Alessia Tondo, classe 1991, vincitrice del Premio Loano Giovani. Con lei, a dividere la serata ci sarà Fausta Vetere, che ritirerà il premio alla carriera assegnatole nel 2021, si esibirà in un raro concerto acustico e si racconterà in una chiacchierata pomeridiana.

Un'interessante via percorsa dalle nuove generazioni del folk italiano è, ad esempio, il lavoro sugli strumenti tradizionali.

È il caso di Alessandro D'Alessandro che sarà in concerto il 30 luglio. Gli strumenti tradizionali possono anche dialogare con quelli elettrici, come nel caso di Mauro Durante e Justin Adams (30 luglio).

Chiude il programma l'appuntamento con il Premio Loano 2022.

Vincitore di questa edizione è Silvio Orlandi, tra i fondatori del movimento di folk revival in Piemonte e uno dei principali promotori della riscoperta della ghironda. Orlandi ne racconterà la storia nel corso di un incontro pomeridiano il 30 luglio negli spazi del Giardino del Principe.