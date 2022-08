'Cartolina pucciniana', le arie di Madama Butterfly a Sansepolcro

(ANSAmed) - SANSEPOLCRO, 20 AGO - Grande musica lirica e tanto pubblico per lo spettacolo della rassegna Cartolina Pucciniana On Tour, che al teatro Dante della città di Piero della Francesca ha visto protagonisti in una selezione di arie della 'Madama Butterfly' il soprano Shoko Okada nelle vesti di Cio Cio San, il tenore Alessandro Fantoni che ha interpretato Pinkerton e il baritono Andrea Sari nei panni di Sharpless. Ad accompagnare al pianoforte le voci, nel racconto dell'opera di Giacomo Puccini, il Maestro concertatore Massimo Morelli. L'evento - già portato in scena a Cava de' Tirreni e Anghiari - è stato realizzato da Fondazione Giacomo Puccini, con il sostegno del comune di Sansepolcro in collaborazione con Puccini Museum, The Lands of Giacomo Puccini oltre a Manifatture sigaro Toscano (Mst): "Da sempre attenta nei confronti del patrimonio culturale e artistico italiano, Manifatture Sigaro Toscano partecipa a una serie di iniziative legate ai territori dove è presente. Vicina alla Fondazione Giacomo Puccini, vuole offrire a Sansepolcro questa iniziativa come segno di ringraziamento per le coltivazioni di tabacco Kentucky ospitate in zona", sottolinea l'azienda. Grande soddisfazione è stata espressa dall'assessora alla Cultura del Comune di Sansepolcro, Francesca Mercati, che ha sottolineato l'importanza della partecipazione e della vicinanza di Mst ai coltivatori di zona all'indomani della violenta grandinata che ha arrecato gravi danni al raccolto in Val Tiberina.



Nel 2024 ci saranno le celebrazioni pucciniane (a 100 anni dalla morte del Maestro) e mentre ci si avvicina all'anniversario, Manifatture Sigaro Toscano insieme con la Fondazione Giacomo Puccini vorrebbe continuare a proporre le cartoline Pucciniane on Tour per coinvolgere i territori in questo importante evento, è stato sottolineato. (ANSAmed).