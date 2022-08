Film storico 'Stella Dallas' anticipa Mostra Cinema Venezia Muto del 1925 restaurata dal MoMA a 24 da inaugurazione Festival

(ANSAmed) - VENEZIA, 30 AGO - Si accendono già oggi, con gli appuntamenti della pre-apertura, i motori della 79/A Mostra del Cinema di Venezia. Quando mancheranno solo 24 ore all'inaugurazione del red-carpet, la Biennale accoglierà i giornalisti e addetti ai lavori con un primo panel di benvenuto dedicato al tema "I valori del cinema nella società globale", che si terrà nella sala conferenze del Palazzo del Casinò, alle ore 15.



Attesa per la prima proiezione, in serata, in Sala Darsena, dove si potrà assistere alla versione restaurata di 'Stella Dallas', di Henry King (1925), un classico del cinema muto. Si tratta della prima mondiale nel nuovo restauro digitale in 4K realizzato dal Museum of Modern Art (MoMA) di New York e dalla Film Foundation presieduta da Martin Scorsese.



La proiezione di 'Stella Dallas' sarà accompagnata dall'esecuzione della colonna sonora composta per l'occasione dal musicista inglese Stephen Horne, commissionata dal MoMA ed eseguita dal vivo dalla Gaga Symphony Orchestra, costituita da 13 elementi oltre al Direttore e orchestratore Ben Palmer e al pianista Daniel King Smith. (ANSAmed).