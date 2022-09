Sospese le riprese della serie 'The Crown' a Barcellona

MADRID - Sono state sospese a Barcellona riprese della serie televisiva di Netflix 'The Crown', previste per oggi e domani: lo riporta la radio spagnola Cadena Ser. Secondo la stessa emittente, proprio oggi era in programma che si girasse in città una scena sulla morte di Lady D. Già ieri, il creatore della serie Peter Morgan aveva affermato alla stampa specializzata che, probabilmente, le riprese in corso della serie sarebbero state fermate "per rispetto" dopo la morte di Elisabetta II d'Inghilterra.