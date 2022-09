'Fumetti dal mare' in mostra ad Atene Ospitata nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura

(ANSAmed) - ROMA, 21 SET - È stata inaugurata nei giorni scorsi, ad Atene, la mostra 'Fumetti dal mare', visitabile fino al 30 settembre nell'Istituto Italiano di Cultura. Sei gli artisti internazionali che espongono opere inedite ispirate al mare come metafora per raccontare il mondo e il paesaggio, elemento primordiale e generatore che unisce culture, spazio di incontro, passaggio, inclusione e scoperta.



Negli spazi dell'Istituto Italiano di Cultura saranno esposte le opere di Shpend Bengu (Albania), Gianluca Costantini (Italia), Thomas Gilbert (Francia), Elena Gogou (Grecia), Roberta Muci Joe1 (Italia), Marco Paschetta (Italia). La mostra, curata da Elisabetta Tramacere e Donata Bologna, in collaborazione per la Grecia con il festival internazionale Comicdom Con Athens e coordinata da Afrodite Oikonomidou e Alice Bottega, si inserisce nel progetto più ampio "Dalla prospettiva del mare. Festival diffuso del fumetto a sud est", mirato alla valorizzazione della cultura del fumetto contemporaneo, nazionale e internazionale, che ha il supporto, tra gli altri, dell'Istituto Italiano di Cultura di Atene e dell'Istituto Italiano di Cultura di Tirana.



Prima di arrivare ad Atene, la mostra è stata presentata in Italia al Museo Castromediano di Lecce e, in Albania, al Murat Toptani di Tirana. (ANSA).