Festival del cinema di Haifa, Italia presenta dieci film

ROMA - Rassegna di dieci film italiani al Festival Internazionale del Cinema di Haifa, uno dei più importanti appuntamenti in Israele per appassionati e addetti ai lavori, organizzata in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Haifa e Cinecittà e in programma tra l'8 e il 17 ottobre. L'Italia si presenta alla manifestazione con alcune delle pellicole più recenti che hanno ottenuto un vasto successo di pubblico e di critica.

Questi i film in programma: "Le otto montagne" (2022) di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, basato sul romanzo omonimo dello scrittore italiano Paolo Cognetti; "Nostalgia" (2022), di Mario Martone, scelto per rappresentare l'Italia alla 95/a edizione degli Academy Awards nella selezione della categoria International Feature Film Award; "Leonora Addio" (2022), di Paolo Taviani, vincitore del Premio FIPRESCI al Festival di Berlino 2022 e in concorso al Festival di Haifa nella sezione Carmel International Competition; "Delta" (2022), di Michele Vannucci, in concorso al Festival di Haifa nella sezione Golden Anchor Competition; "Princess" (2022), di Roberto De Paolis, che ha aperto la sezione Orizzonti del Festival di Venezia 2022.

Saranno inoltre proiettati i documentari "Sergio Leone, l'italiano che inventò l'America" (2022), di Francesco Zippel; "Marcia su Roma" (2022) di Mark Cousins e "The matchmaker" (2022) di Benedetta Argentieri. In programma al Festival anche "Occhiali neri" (2022), l'ultimo film di Dario Argento, e "Kaos" (1984), di Paolo e Vittorio Taviani, nella sezione Haifa Classics. Tutti i film sono proiettati in lingua originale con sottotitoli in inglese e in ebraico.