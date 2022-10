La Grecia dedica una casa museo a Ghiannis Ritsos

ATENE - Il Ministero della Cultura e dello Sport greco ha annunciato di volere convertire la casa natale di Ghiannis Ritsos, uno dei più importanti poeti greci del '900, in un museo.



La casa si trova nella città di Malvasia (in greco Monemvasia), nel sud del Peloponneso. Oggi il borgo medioevale della città rappresenta una delle mete turistiche più visitate nella regione.



Come riportato dall'agenzia di stampa greca ANA-MPA, la creazione di un museo dedicato a Ritsos è stata annunciata durante il sopralluogo del Ministro della Cultura e dello Sport Lina Mendoni alla casa del poeta.



Nel museo ora in fase di conversione, riferisce l'agenzia, saranno raccontate la vita e l'opera del poeta, attraverso alcune delle sue poesie più emblematiche. Ghiannis Ritsos (1909-1990) è considerato oggi una delle più importanti figure del patrimonio letterario greco novecentesco. La sua poesia venne vietata in Grecia durante gli anni della dittatura dei colonnelli a causa della sua vicinanza politica al Partito comunista greco. Le sue maggiori opere includono Trattori (1934), Piramidi (1935), Epitaffio (1936), e Veglia (1941-1953).