Cinema: uno speciale su Fellini alle Giornate di Cartagine

TUNISI - "Il mondo secondo Fellini" sarà uno dei principali focus presentati nella "Sezione parallela" della 33ma edizione delle Giornate Cinematografiche di Cartagine (JCC), in programma dal 29 ottobre al 5 novembre prossimo a Tunisi, Gabes, Djerba e Ghar El Melh. Una selezione di 7 film, tre originali del maestro ("Amarcord", "La voce della luna" , "Otto e mezzo") e 4 sulla sua opera, invitati speciali, tra cui Francesca Fabbri Fellini, un concerto "The Fellini variations" del pianista Mario Mariani e una mostra di immagini dal "Libro dei sogni" saranno al centro di uno speciale ideato dal regista italo-tunisino Habib Mestiri e sostenuto dall'Istituto Italiano di Cultura.



Uno speciale che "che vuole sottolineare e celebrare la modernità e l'originalità di uno dei piu' illustri registi mediterranei e la sua influenza sul cinema contemporaneo", ha detto in conferenza stampa la nuova direttrice del Festival, Sonia Chemki, regista e universitaria, dalla quale la critica si aspetta una edizione rinnovata con una visione particolare, una sensibilità femminile e nuova.



Il programma delle JCC prevede la proiezione di 599 film provenienti da 72 paesi di cui 23 africani, 17 arabi oltre a 32 partecipazioni internazionali. Ospite d'onore di questa edizione è l'Arabia Saudita, omaggi saranno dedicati al compianto artista tunisino Hichem Rostom e al regista Kalthoum Bornaz oltre a Yamina Bachir Chouikh (Algeria), Mohamed Abderrahman Tazi (Marocco), Naky Sy Savané (Costa d'Avorio) e Daoud Abdel Sayed (Egitto). Le registe donne saranno al centro di "Focus Spain" e "Focus Palestine". Il film di apertura sarà un lungometraggio marocchino, "Fatema, la sultane inoubliable" di Abderrahim Tazi, in omaggio alla scrittrice e attivista Fatema Mernissi.



Saranno 24 i lungometraggi in lizza per il concorso ufficiale tra le migliori recenti produzioni arabe e africane, sezione principale del festival, di cui 12 fiction e 12 documentari oltre a 12 cortometraggi di finzione e 8 documentari. La Tunisia è rappresentata da 8 film, con 2 film per sezione. Per il secondo anno consecutivo, il Festival presenterà quattro cortometraggi adattati da racconti tunisini, prodotti con il sostegno del Centro nazionale per il cinema e l'immagine (CNCI).



Tra le sezioni abituali del festival, Cinemas of the World, Horizons of Tunisian Cinema che presenterà 26 film recenti, Ciné Avenue (6 film) che sarà proiettato in Avenue Bourguiba, JCC in Prisons (7 film) e JCC in Barracks (7 film).



Le Giornate cinematografiche di Cartagine sono organizzate sotto l'egida del Ministero della Cultura tunisino con un comitato direttivo nominato dal ministro. Dalla sua creazione nel 1966, le JCC offrono visibilità ai film africani e arabi, e da alcuni anni si sono aperte anche al cinema mondiale.