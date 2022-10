Prima settimana da record per la mostra di Doisneau a Torino Oltre 4.000 visitatori all'esposizione del fotografo francese

(ANSAmed) - TORINO, 17 OTT - La mostra Robert Doisneau, a Camera-Centro Italiano per la Fotografia di Torino, ha richiamato, nella prima settimana, un pubblico record registrando oltre 4.000 presenze. Aperta tutti i giorni fino al 14 febbraio 2023, l'esposizione presenta oltre 130 fotografie dell'autore francese in un percorso che comprende le immagini più iconiche insieme a scatti meno noti, selezionati fra gli oltre 450.000 negativi di cui si compone il suo archivio.



Robert Doisneau è considerato, insieme a Henri Cartier-Bresson, uno dei padri della fotografia umanista francese e del fotogiornalismo di strada. Catturando con l'obiettivo la vita quotidiana degli uomini, delle donne e dei bambini di Parigi, Doisneau ha saputo raccontare con grande libertà espressiva le azioni e i gesti, i desideri e le emozioni di una società in trasformazione, restituendoci un ritratto sorprendente dell'umanità del Dopoguerra. A partire dalla sua fotografia più conosciuta - che ritrae il bacio di una giovane coppia indifferente alla folla dei passanti e al traffico della place de l'Hôtel de Ville di Parigi -, l'esposizione ne racconta la carriera attraverso i temi ricorrenti da lui affrontati in più di cinquant'anni.



Curata da Gabriel Bauret e promossa da Camera, Silvana Editoriale e Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, la mostra è accompagnata dal catalogo Robert Doisneau, edito da Silvana Editoriale. Fitto programma di incontri aperti al pubblico con I Giovedì in Camera, visite guidate per adulti e bambini, di attività per le scuole di ogni ordine e grado e, per la prima volta, di un percorso dedicato alle persone ipovedenti e non vedenti che comprende disegni a rilievo e relative audiodescrizioni.(ANSAmed).