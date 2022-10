Museo Milano vuole il barcone simbolo delle stragi di migranti

MILANO - Cristina Cattaneo, anatomopatologa e professoressa ordinaria di Medicina legale dell'Università degli Studi di Milano, non perde le speranze di vedere arrivare a Milano il barcone del naufragio del 18 aprile 2015, dove morirono quasi mille migranti a largo delle coste siciliane. Il barcone, simbolo della strage di migranti nel mar Mediterraneo, doveva arrivare anni fa a Milano per essere esposto ma dopo una diatriba si trova ad Augusta dove dovrebbe essere realizzato un luogo di memoria. "Il barcone si trova adesso ad Augusta dove dovrebbero fare un giardino della memoria. Chi va ad Augusta, è scomoda da raggiungere. E lo dico con tutto il rispetto - sottolinea Cattaneo a margine dell'inaugurazione del MUSA, il museo di scienze antropologiche dell'Università statale che si occupa di raccontare come la scienza restituisce dignità anche ai morti senza identità, anche a quelli che hanno perso la vita in mare -. Qui avrebbe più risalto, ci passano più persone. Io non perdo la speranza di avere qua questo barcone, il mio timore è che marcisca, va valorizzato perché ha bisogno di restauro e con il viaggio a Venezia, dove è stato esposto alla Biennale del 2019, ha subito delle perdite". Secondo Cristina Cattaneo il luogo naturale del barcone sarebbe nella sede dell'Università statale di via Celoria dove è stato inaugurato il MUSA. "Qua lo spazio si troverebbe, a Milano comunque si potrebbe valorizzare. Dicevano che si doveva lasciare in Sicilia perché è il mondo dell'accoglienza, ma qui c'è il messaggio di quello che la scienza può fare per restituire la dignità - ha concluso - . Qui sarebbe il posto perfetto, aiutateci a portarlo a Milano, si potrebbe fare anche collaborando con le associazioni che lavorano in Sicilia. Qui più scuole lo vedrebbero".