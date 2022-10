Cat Stevens (ora Yusuf Islam) suona per Erdogan ad Ankara

ISTANBUL - Il musicista britannico Cat Stevens ha suonato ieri sera presso il palazzo presidenziale di Ankara in un concerto a cui ha partecipato, tra il pubblico, anche il capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan e altri membri del governo. Alla fine dell'esibizione, il presidente turco è salito sul palco ed è stato fotografato assieme a Cat Stevens, che ha adottato il nome di Yusuf Islam dopo la conversione alla religione islamica a fine anni '70. Prima di Ankara, il leggendario cantante britannico aveva suonato il 19 ottobre a Istanbul, nel suo primo concerto in Turchia in cinque anni.



Durante una intervista con l'agenzia Anadolu, Cat Stevens ha detto che i proventi dei suoi concerti in Turchia saranno donati al progetto 'Peace Train', un'iniziativa della Yusuf Islam Foundation. "Provo a nutrire gli affamati attraverso questa iniziativa che si basa sul detto del profeta Maometto 'sfama la gente e diffondi la pace', come si può avere la pace se si è affamati?", ha affermato il cantante nell'intervista.