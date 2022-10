MedFilm 2022, 'un tuffo in un mare dalla grande profondità'

(di Valentina Maresca)

ROMA - "Un tuffo senza rete in un mare dalla grande profondità": con queste parole che descrivono la locandina 2022, opera del videoartista Gianluca Abbate, Ginella Vocca, presidente fondatrice e direttrice artistica del MedFilm Festival, ha presentato la XXVIII edizione che si apre a Roma il prossimo 3 novembre e vedrà susseguirsi per dieci giorni incontri, eventi e proiezioni, con un ricco programma consultabile sul sito web www.medfilmfestival.org.



Cinema Savoy, Macro e Casa delle Letterature saranno i luoghi degli appuntamenti del MedFilm, che tra i suoi partner ha la piattaforma streaming ITsART e, da quest'anno, anche RaiMovie. È il Mediterraneo l'ospite d'onore del 2022 di un viaggio su pellicola che "intreccia fili di contatto e di linguaggi condivisi tra le molteplici rappresentazioni culturali del 'continente liquido'", come ha detto ancora Vocca.



Tra gli otto film in Concorso ufficiale - Premio Amore e Psiche ci sono ben due candidati all'Oscar come migliore film straniero per i loro Paesi: Le Bleu Du Caftan di Maryam Touzani per il Marocco e Under The Fig Trees di Erige Sehiri per la Tunisia. Il Concorso Internazionale Cortometraggi - Premio Methexis e Premio Cervantes Roma vede invece in competizione 15 corti, mentre nell'ambito della VI edizione dei Med Meetings debuttano i MedPitching, mirati a connettere produttori e cineasti dell'area mediterranea, con l'obiettivo di mettere l'Italia al centro di questi contatti.



Med Meetings è un progetto sostenuto dall'Oim, Organizzazione internazionale delle migrazioni, dal MiC e dalla Regione Lazio.



"Roma e il Lazio, seconda Regione europea per investimenti nel settore audiovisivo, sono lieti di ospitare questa rassegna, con il messaggio politico di provare a riannodare i fili e dare una prospettiva", ha dichiarato Paolo Orneli, assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio. "Siamo fieri di poter sostenere per la terza volta il MedFilm Festival. Ci ricorda che l'arte e la cultura sono strumenti per costruire ponti e favorire uno scambio arricchente", gli ha fatto eco Laurence Hart, direttore dell'Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo dell'Oim. Sempre nell'ambito dei MedMeetings, confermata la III edizione dei Wips - MedFilm Works in Progress, con in palio l'Oim Prize di 10.000 euro.



Il WWF, presente dall'anno scorso alla manifestazione, istituisce in quest'edizione il WWF MedFilm Award, che premierà l'opera capace di raccontare meglio il rapporto tra le condizioni dell'ambiente e la vita delle comunità nella regione mediterranea. E a proposito di riconoscimenti, il premio alla Carriera 2022 andrà all'attrice Lubna Azabal, mentre il Premio Koinè sarà assegnato alla giornalista Barbara Schiavulli, direttrice di Radio Bullets, testata giornalistica online che dà voce a popoli e Paesi dimenticati. Riconfermati inoltre il Premio Valentina Pedicini in memoria dell'omonima regista e, per il quarto anno consecutivo, il Premio Amnesty per i Diritti umani.



Tornano poi la sezione Perle, dedicata al cinema italiano, quella Voci dal carcere, con film realizzati all'interno degli istituti di pena nazionali da e con i detenuti, la Fuori concorso, per cui si segnala Quo Vadis, Aida?, lungometraggio sul massacro di Sbrebenica che ha vinto il Premio Lux del Pubblico 2022 - promosso dal Parlamento europeo e dalla European Film Academy in collaborazione con la Commissione europea ed Europa Cinemas - e Sguardi dal futuro, che raccoglie i lavori di diploma dei 13 studenti membri della giuria Methexis, provenienti dalle scuole di cinema dell'area mediterranea. Un omaggio, infine, sarà tributato al regista Francesco Rosi in occasione del centenario della sua nascita con l'anteprima della versione restaurata di 'Le mani sulla città' e una masterclass dedicata.