Libri: Gissing, un vittoriano nel sud Italia Esce in edizione critica integrale 'Verso il Mar Ionio'

(ANSAmed) - ROMA, 28 OTT - (GEORGE GISSING - VERSO IL MAR IONIO, Un vittoriano al Sud, Exòrma edizioni, pp. 336, Euro 21) Il Sud d'Italia alle soglie del Novecento è vissuto e narrato come mai prima da un grande e singolare autore vittoriano, quarantenne inquieto e solitario: uno "scrittore nato" secondo Virginia Woolf, un cui testo inedito è parte di questa edizione integrale critica italiana.



Il 16 novembre 1897 George Gissing lascia Napoli diretto a Paola, si ferma a Cosenza, poi raggiunge Taranto, Metaponto, Sibari, Crotone, Catanzaro, Squillace e infine Reggio Calabria, lungo il tracciato della ferrovia ionica. Lascia i bassifondi dell'East End londinese pensando di trovare la Land of Romance; ma quel fine secolo, incalzato dalla modernità, stava cancellando le tracce della classicità perfino nelle regioni più appartate.



La sua reazione non sarà quella dello snob deluso: al contrario, è proteso invece a cogliere i segni del cambiamento al di là degli stereotipi. Si interessa alla vita quotidiana e al costume, alla stampa locale, ai fatti di cronaca, si appassiona alla musica popolare; la visione delle grandi foreste di conifere secolari della Sila, delle campagne coltivate e di quelle desolate, convive con lo sconcerto di trovarsi in mezzo a una discarica nella periferia semiabbandonata di una delle città gioiello della Magna Grecia.



Pubblicato al ritorno in patria in volume nel 1901, e prima in edizione a puntate nel 1900 sulla prestigiosa "The Fortnightly Review", una delle riviste più importanti e influenti dell'Inghilterra del diciannovesimo secolo, esce ora in traduzione integrale a cura di Mauro Francesco Mivervino - arricchita con disegni e schizzi originali dello stesso Gissing - è frutto di un'accurata ricostruzione filologica, che tiene conto per la prima volta, e include, degli appunti diretti e delle note originali del suo diario, insieme alle lettere spedite dai diversi luoghi del viaggio a suoi familiari in Inghilterra.



Si rivela così per la prima volta in tutti i suoi aspetti, come una sorta di autentico cammino iniziatico, il racconto integrale dell'esperienza di viaggio in Italia che Gissing consegnerà poi nel testo di By the Ionian Sea.



George Gissing (Wakefield, Yorkshire, 1857-Saint Jean de Luz, Francia, 1903) è uno dei più importanti e controversi scrittori inglesi dell'Età Vittoriana. Tra i suoi romanzi: Thyrza (1887); A life's morning (1888); New Grub street (1891) Fazi 2020; Born inexile (1892); The odd women (1893). Mauro Francesco Minervino, antropologo e scrittore, è professore di Antropologia culturale ed Etnologia delle Culture Mediterranee.



È studioso di letteratura di viaggio e dell'opera di Gissing.



(ANSAmed).