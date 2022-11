Francia:ultimo omaggio al 'maestro del nero' Pierre Soulages Cerimonia con Macron nel cortile quadrato del Louvre

(ANSAmed) - PARIGI, 2 NOV - "Oltre il nero la speranza": la Francia rende oggi un ultimo omaggio nazionale a Pierre Soulages, il pittore 'Maestro del nero' scomparso una settimana fa all'età di 102 anni. A presiedere la cerimonia nazionale nel cortile quadrato del Louvre, sarà il presidente Emmanuel Macron, in presenza della moglie Brigitte, membri del governo e della famiglia dell'artista.



Prima di Soulages, nel cortile quadrato del Louvre erano stati omaggiate personalità come Georges Braque nel 1963, Le Corbusier, nel 1965, André Malraux, nel 1976, precisa l'Eliseo.



Nato il 24 dicembre 1919 a Rodez, nel sud della Francia, Soulages è morto il 26 ottobre per insufficienza cardiaca.



"Pierre Soulages ha saputo reinventare il nero, facendovi sgorgare la luce. Oltre il nero, le sue opere sono metafore viventi, da cui ognuno di noi trae la speranza", aveva scritto Macron in un tweet. L'artista è passato alla storia della pittura francese come il 'maestro del nero'. Era il nero la sua matrice, il suo marchio di fabbrica di cui non ha cessato di esplorare i misteri.(ANSAmed).