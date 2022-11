MedFilm bissa offerta da Oscar, stasera il candidato Tunisia

(di Valentina Maresca)

ROMA - Ciak, si bissa: dopo l'inaugurazione con il lungometraggio marocchino candidato all'Oscar come migliore film straniero, Le Bleu du Caftan di Maryam Touzani, il MedFilm propone stasera a Roma, al Cinema Savoy, quello tunisino in lizza per il premio, Under the Fig Trees di Erige Sehiri.



"È la mia prima volta ed è un grande onore", ha detto all'ANSA la regista. "Significa molto per me, la mia troupe e gli attori e le attrici che hanno recitato in un film per la prima volta. Il mio cast è composto solo da attori non professionisti. Spero che sia l'inizio di una nuova prospettiva di vita per loro. Significa anche che possiamo essere minimalisti, ma comunque ambiziosi. Gli Oscar non riguardano solo il film, ma tutto il Paese".



Sehiri è nata e cresciuta in Francia, ma i suoi genitori sono tunisini. "Mi sono trasferita in Tunisia durante la Rivoluzione del 2011 e ho iniziato la mia carriera di regista nel mio Paese di origine. Ciò significa che possiamo avere opportunità anche in Africa, se lo vogliamo", ha continuato, elencando coloro da cui trae maggiore ispirazione professionale: "Abdelatif Kechiche, Abbas Kiarostami, Maiwenn, Sofia Coppola e anche il lavoro dei registi di Dogma 95, movimento cinematografico danese. Ho sempre amato anche i classici del cinema italiano e la Nouvelle Vague. A Tunisi si parlava italiano e si guardava anche la televisione italiana".



La regista sta scrivendo una serie televisiva ambientata negli anni Cinquanta e che coinvolge "tunisini, ebrei tunisini e italiani", ma c'è anche un lungometraggio in preparazione. I dettagli di entrambi i progetti non sono stati svelati perché "è troppo presto". Sehiri sarà presente stasera alla proiezione romana della sua opera e non lesina complimenti alla manifestazione. "Il MedFilm è il meglio del cinema mediterraneo: si tratta di apertura, reale desiderio di dare accesso al pubblico perché scopra i film indipendenti", un'opportunità "oggi essenziale".



Oggi è inoltre la giornata in cui si aprono i MedMeetings, appuntamento professionale alla sua VI edizione che si chiude domani e quest'anno vede il debutto di MedPitching, "piattaforma per progetti del bacino euro-mediterraneo che cercano una co-produzione minoritaria con l'Italia", come ha spiegato all'ANSA Paolo Bertolin, suo curatore.



"Abbiamo selezionato nove progetti di registi al primo film, sei dei quali diretti da donne. L'idea è quella di portare questi progetti, i loro produttori e i registi a incontrare i co-produttori italiani interessati a lavorare con il resto del mondo, mettendo di nuovo l'Italia al centro della co-produzione, pratica in cui eravamo molto forti in epoche diverse dalla nostra", ha affermato. MedPitching "dà anche lavoro alle case di post produzione, ai direttori della fotografia o magari agli interpreti, con un indotto interessante per l'industria italiana", ha commentato Bertolin, ricordando la collaborazione con Lazio Cinema International e in particolare con Lazio Innova, principale partner a livello regionale.