Rotoli del Mar Morto,rimossi da bacheche per umidità anomala Museo Israel, controlli su sistema computerizzato di aerazione

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 NOV - I celebri 'Rotoli del Mar Morto' sono stati rimossi dal Santuario del Libro nel Museo Israel di Gerusalemme e sono stati temporaneamente spostati in un magazzino dotato di un sistema di areazione confacente con le particolari necessità di pergamene e papiri risalenti ad un periodo compreso fra il terzo e il primo secolo a.C. La notizia, pubblicata da Haaretz, è stata confermata dalla direzione del Museo.



"Alcuni giorni fa - ha reso noto il museo - è stato rilevata una lieve alterazione nella misura di umidità nel Santuario del Libro. I manoscritti sono stati rimossi dalle bacheche e portati in un apposito magazzino. In questi giorni il sistema computerizzato viene riesaminato a fondo e non appena possibile i manoscritti saranno nuovamente esposti. In nessuna fase - ha assicurato il museo - sono stati esposti ad alcun rischio".



Scoperti presso il mar Morto negli anni 1947-56, i Rotoli (scritti in ebraico, aramaico e greco) sono una delle maggiori scoperte archeologiche mai avvenute in Israele anche perché rappresentano una fonte senza eguali per la comprensione delle origini del monoteismo. Uno dei direttori del museo, ricorda Haaretz, ebbe a definirli "la nostra Monna Lisa".(ANSAmed).