MedFilm 2022, la forza di una ragazza iraniana in Ta Farda Il film sarà proiettato anche domani alle 16.30 al Cinema Savoy

(ANSAmed) - ROMA, 08 NOV - L'apparato iraniano, il suo controllo ossessivo sulla vita delle donne che vi oppongono il loro coraggio sono i temi di Ta Farda (Until Tomorrow), lungometraggio del regista Ali Asgari in gara per il Premio Amore e Psiche nel Concorso ufficiale della XXVIII edizione del MedFilm Festival. Proiettata al Cinema Savoy di Roma, la pellicola torna nella stessa sala domani alle 16.30 e mostra le contraddizioni di un sistema attraverso la giornata di una ragazza dalla forte personalità, madre single all'insaputa dei genitori. Quando questi le annunciano con breve preavviso una loro imminente visita, la giovane deve trovare un altro posto per la sua bambina, iniziando un'odissea con la sua amica per una Teheran ostile e piena di insidie, tra ipocrisie e moralismi.



Questo film nasce da un corto ed è stato scritto dal regista con lo sceneggiatore Alireza Khatami, che ha affiancato Asgari nel rispondere alle domande del pubblico dopo la prima proiezione del film, avvenuta sabato 5 novembre. "La fine del film è stata scritta subito, poi abbiamo costruito il resto della storia piangendo e ridendo insieme: è stata l'esperienza di scrittura più bella della mia vita", ha affermato il co-sceneggiatore. Asgari ha studiato a Roma, città in cui è approdato sulla scia del suo amore per il Neorealismo italiano.



Al MedFilm Festival ha fatto il suo debutto capitolino, visto che quello italiano è stato a Venezia nel 2017 con il film Disappearance, in concorso nella sezione Orizzonti.



Ta Farda è nato due anni fa ed è stato girato un anno e mezzo fa, in un momento diverso della storia dell'Iran rispetto a oggi, ma dipinge bene il quadro restituitoci dalla cronaca più recente: l'oppressione, il divario generazionale, il coraggio femminile. "Il film parla di una ragazza che fa una scelta di coraggio in una società chiusa. Adesso nelle nuove generazioni è esplosa la voglia di ottenere i diritti principali", ha commentato il regista, cui ha fatto eco Khatami: "La verità è che tutti in Iran sapevamo che la situazione era destinata a esplodere, e questa volta le proteste sarebbero state portate avanti dalle donne. È da 43 anni che lottiamo contro la privazione della libertà. Le due attrici hanno avuto un ruolo fondamentale nella scrittura del film, quindi ringraziamo anche loro", ha continuato. Entrambi hanno sin dalla famiglia di origine un rapporto più che rodato con il mondo femminile, visto che Khatami ha quattro sorelle, che nel caso di Asgari diventano ben sei.



Il nome del lungometraggio, la cui traduzione internazionale è Until Tomorrow, rimanda nelle parole del regista a "un doppio significato: il domani letterale che riguarda la storia della ragazza, certo, ma anche un domani simbolico, inteso come futuro in cui succederà qualcosa d'importante". Il film è stato presentato quest'anno in anteprima alla Berlinale, ha una co-produzione francese e da febbraio sta facendo il giro del mondo tra varie manifestazioni cinematografiche, spinto dal passaparola dei suoi spettatori. Grazie al MedFilm Festival si può avere la soddisfazione di diventarne parte.(ANSAmed).