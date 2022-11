MedFilm Festival, Ta Farda trionfa nella XXVIII edizione

ROMA - Il film iraniano Ta Farda (Until Tomorrow) trionfa nella XXVIII edizione del MedFilm Festival durante la cerimonia di premiazione, svoltasi ieri sera al Cinema Savoy di Roma. Il lungometraggio di Ali Asgari ha vinto infatti il Premio Amore e Psiche del Concorso Ufficiale, il Premio Valentina Pedicini istituito in memoria dell'omonima regista, il Premio Giurie universitarie e il Premio del pubblico.



Dall'anno scorso il Premio Amore e Psiche permette al film vincitore di arrivare in sala grazie a Cineclub Internazionale Distribuzione di Paolo Minuto, che ha deciso di associarsi al MedFilm Festival. Dopo Amira, dunque, che ha vinto la XXVII edizione della manifestazione, sarà la volta di Ta Farda, primo classificato del 2022 "per la regia sensibile ed essenziale che restituisce le difficoltà delle donne nella società iraniana contemporanea. Ogni elemento si accorda armonicamente in una narrazione dal messaggio necessario, arricchita dalle intense performance attoriali che impersonano l'ardente desiderio, come suggerisce il titolo, di arrivare ad un domani migliore", secondo la motivazione della giuria del Concorso Ufficiale.



Quest'ultima ha dato inoltre il Premio speciale a Burning Days del regista turco Emin Alper, vincitore anche del Premio della giuria Piuculture, e il Premio espressione artistica a Rojek di Zayne Akyol.



Il Premio Methexis per il miglior cortometraggio è stato vinto da Warsha di Dania Bdeir (Libano), mentre il Premio Cervantes Roma al cortometraggio più creativo è andato a Granny's Sexual Life di Urška Djukić e Emilie Pigeard (Slovenia), che ha ottenuto anche il Premio Cervantes al cortometraggio più innovativo assegnato dalle Giurie universitarie. Menzione speciale ex aequo ai corti 48 Hours di Azadeh Moussavi (Iran), che ha avuto anche quella delle Giurie universitarie, e Chitana di Amel Guellaty (Tunisia). Le Giurie universitarie hanno assegnato invece il Premio Methexis per il miglior cortometraggio al francese A' coeur perdu di Sarah Saidan.



Tornando ai lungometraggi, Under The fig trees di Erige Sehiri, candidato all'Oscar come migliore film straniero per la Tunisia, ha vinto la menzione speciale del Premio Valentina Pedicini, mentre Le Bleu du Caftan di Maryam Touzani, candidato all'Oscar come migliore film straniero per il Marocco, si è aggiudicato quella delle Giurie universitarie. Il Premio Diritti Umani Amnesty International è stato assegnato da Riccardo Noury, portavoce della Ong in Italia, a Nezouh di Soudade Kaadan (Siria), proiettato al MedFilm nella sezione Fuori Concorso.



Il WWF MedFilm Award, novità di quest'edizione della manifestazione, è stato vinto da Cuerdas di Estivaliz Urresola Solaguren (Spagna) con una menzione speciale a Kristos, l'ultimo bambino di Giulia Amati (Italia). La Giuria dei MedFilm Works in Progress ha infine assegnato l'Oim Prize di 10.000 euro a Dormitory di Nehir Tuna (Turchia) e il Premio Stadion Video (sottotitoli in inglese + creazione DCP) a Embodied Chorus di Danielle Davie e Mohamed Sabbah (Libano).