Torna Festival film di Marrakesh, presieduto da Sorrentino

MARRAKECH - Con il Festival internazionale del film di Marrakech, che si è aperto venerdì e durerà fino al 19 novembre, la magia del Cinema torna in città, dopo due anni di assenza, per questa XIX edizione. Marrakech è transennata, chiusa al traffico la principale arteria della città, sulla quale si trova il palazzo dei congressi, cuore della manifestazione; la piazza simbolo della città, Jamaa el Fna è occupata dal maxischermo per le proiezioni all'aperto. È il regista Paolo Sorrentino a presiedere la giuria che dovrà assegnare l'etoile d'or al miglior lungometraggio in programma tra le 14 pellicole selezionate, di cui 10 hanno una firma femminile. Apre la rassegna 'Pinocchio' di Guillermo del Toro, realizzato con Mark Gustafson.



Tra sezione di Gala e Speciale, Panorama del cinema marocchino e XI continente saranno in tutto 76 le pellicole provenienti da 33 paesi, che verranno proiettate nel salone del Palazzo dei congressi, al cinema Colisée e sul mega schermo allestito in piazza Jamaa el Fna. I film in gara rappresentano America latina, Europa, cineasti maghrebini e della diaspora, Australia, Canada, Iran, Indonesia e Turchia. Sono quattro le star a cui il FIFM rende omaggio quest'anno: Tilda Swinton, il cineasta americano James Gray, la pioniera del cinema marocchino Farida Benlyazid e la superstar indiana Ranveer Singh. A loro andrà l'etoile alla carriera. Il principe Moulay Rachid ha aperto i lavori con un saluto dal sito del Festival, sottolineando che "scoperta dell'altro, dialogo di civiltà, solidarietà e convivenza" sono i valori al centro di quella che chiama "umanità in ricostruzione", dopo la grave crisi della pandemia, e che contribuiscono a creare la magia del cinema.