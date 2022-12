Cinepelagos: il cinema italiano torna ad animare i musei greci A Igoumenitsa rassegna promossa da Ambasciata e Istituto Cultura

(ANSAmed) - ROMA, 05 DIC - Si terrà a Igoumenitsa, dal 6 al 9 dicembre nel museo archeologico cittadino, la rassegna 'Cinepelagos - Notti di cinema italiano', promossa dall'Istituto Italiano di Cultura e dall'Ambasciata d'Italia ad Atene nel quadro del programma bilaterale Tempo Forte, in collaborazione col Comune di Igoumenitsa, la Soprintendenza alle Antichità della Tesprozia e l'Associazione degli Amici del Museo e dei siti archeologici locale.



Con il tema "Bellezza nella bellezza", la manifestazione ideata e organizzata da Myth Euromed, alla sua terza edizione, porta il cinema italiano nei luoghi della cultura greci, nel segno del contemporaneo. Il programma prevede film in lingua originale con sottotitoli in greco girati negli ultimi quattro anni, dal Caravaggio rubato di Una storia senza nome (Andò) alla decadenza dannunziana de Il Cattivo Poeta (Jodice), fino alla doppietta di Salvatores, tra autismo e paternità (Tutto il mio folle amore) e comicità in crisi (Comedians).



Un'Italia fuori dagli stereotipi raccontata in un contesto come Igoumenitsa, tra i maggiori porti dello Jonio e primo varco d'entrata via mare in Grecia per buona parte degli italiani, nel prestigioso museo che aprirà straordinariamente, e gratuitamente, di sera per ospitare le proiezioni. (ANSAmed).