Una serata a Livorno per celebrare il compleanno di Mascagni Organizzata il 7/12 dalla Fondazione Goldoni e Mascagni Academy

(ANSAmed) - ROMA, 05 DIC - 'Buon compleanno Mascagni' è la serata organizzata il 7 dicembre dalla Fondazione Goldoni, con la collaborazione della Mascagni Academy, per celebrare l'anniversario della nascita del compositore.



"Celebriamo il compositore livornese con un concerto che vuole essere un omaggio all'uomo ed artista attraverso le sue opere - afferma il direttore del Goldoni Mario Menicagli - alcune celebri altre dal più raro ascolto, che hanno segnato ed influenzato un periodo importante per la musica lirica e il suo sviluppo in Italia e nel mondo". "L'anniversario, per come l'abbiamo strutturato, vuole essere momento non solo di ricordo, ma di proposta, con un programma che evidenzi la ricchezza e forza innovativa del suo linguaggio musicale", ha aggiunto.



Protagonisti, sotto l'attenta guida del direttore Valerio Galli saranno Noemi Umani soprano, Mae Hayashi mezzosoprano e Vladmir Reutov tenore; Orchestra e Laboratorio corale del Goldoni, M° del coro Maurizio Preziosi. "Ascolteremo una pagina mascagnana bellissima e dimenticata - afferma il musicologo Fulvio Venturi - come il quarto atto di Parisina, nata dall'amore di Mascagni per i versi di Gabriele d'Annunzio sulla vicenda di Ugo d'Este e Parisina Malatesta che il poeta aveva già scritto da alcuni anni". Il programma si compone poi di altri momenti di notevole interesse e d'insolita frequentazione, dall'epico interludio di Nerone al popolare intermezzo da L'amico Fritz, il lunare coro dei Marinai da Silvano, il raffinato coro delle Olandesine da Lodoletta e la celebre "Preghiera" da Cavalleria rusticana. (ANSAmed).