A Roma attori e musicisti insieme per raccontare la Open Arms

ROMA - L'ong Open Arms, da anni occupata in missioni di ricerca e soccorso, organizza un evento per raccontare l'attività di chi svolge un lavoro umanitario. Si terrà domenica 11 dicembre a Roma, nel locale Largo Venue, l'evento OPEN ARMS, SEARCH AND RAVE: dalle 20 si alterneranno sul palco grandi nomi del mondo dello spettacolo e della musica che hanno risposto alla chiamata della Ong per sensibilizzare e sostenere il lavoro fatto dagli attivisti. Da Alessandro Borghi a Valerio Mastandrea, da Caterina Guzzanti a Pietro Sermonti e poi Tommaso Paradiso, Matilda De Angelis e tantissimi altri saranno per una sera l'altoparlante degli operatori umanitari.



Sarà proiettato un videomessaggio di Richard Gere e organizzato un collegamento in diretta con Oscar Camps, il fondatore della Ong, a bordo della Open Arms UNO.



Si entrerà nel locale attraverso un percorso sensoriale: un'esperienza che porterà i partecipanti ad attraversare una stanza buia, condotti solo dalle voci registrate in mare e dalla colonna sonora composta in esclusiva per l'evento dal musicista e sound designer Teho Teardo. La serata, condotta dalla giornalista Sabika Shah Povia, si aprirà con Alessandro Borghi e Matilda De Angelis che leggeranno un testo sceneggiato da Anita Miotto: uno scambio di comunicazioni intervenute tra la nave di Open Arms, Alarm Phone e i Centri di Coordinamento Maltesi e Italiani nell'ambito di una delle missioni più note della Ong.



Valerio Mastandrea leggerà il Piccione Salviniano, un testo dello sceneggiatore Mattia Torre. Alessandro Tiberi, Caterina Guzzanti e Pietro Sermonti saranno gli interpreti del testo originale, sceneggiato da Laura Grimaldi e Tommaso Triolo, basato sui mean tweets diretti dai migranti in difficoltà a Open Arms e alle organizzazioni che si occupano di salvataggio in mare. Valeria Solarino leggerà un estratto dal libro La Frontiera dello scrittore Alessandro Leogrande. I cantautori Giancane, Tommaso Paradiso e il rapper Gemello suoneranno live alcuni dei loro brani più noti.



La serata si concluderà con un dj set: in consolle Bawrut, WHTRSH e Dj Baloo. Nel corso dell'evento saranno proiettate immagini e video delle diverse missioni di Open Arms. Nello spazio all'aperto di Largo Venue, verranno allestiti dei corner esperienziali.