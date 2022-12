A Roma 'Telling my son's land', documentario su Nancy Porsia Il racconto della vicenda della giornalista in Libia

(ANSAmed) - ROMA, 12 DIC - Arriva a Roma 'Telling my son's land', film documentario di Ilaria Jovine e Roberto Mariotti incentrato su Nancy Porsia, per lungo tempo tra i pochi giornalisti internazionali a raccontare la Libia post-Gheddafi.



Dopo una stagione estiva ricca di proiezioni e presentazioni a festival e rassegne quali Salento International Film festival, Ventotene Film Festival, Lisboa Indie Film Festival, FeelMare, International Cilento Film Festival, Molise Cinema, il film sarà proiettato al Cinema Farnese Arthouse di Campo de' Fiori.



Lunedì' 12 dicembre alle ore 19:30 saranno presenti i due registi, mentre la proiezione di martedì 13 dicembre alle ore 21:30, sarà introdotta da Silvia Tarquini, direttrice di Artdigiland, che dialogherà con i due autori. 'Telling my son's land' sarà quindi, dal 13 al 19 dicembre visibile in streaming su MYmovies in occasione della settima edizione dell'Italy onScreen Today NewYork Film&TvSeries Fest. La manifestazione, sostenuta dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e diretta da Loredana Commonara propone la migliore produzione italiana contemporanea.



Nancy Porsia, giornalista freelance, si reca per la prima volta in Libia nel 2011, quattro giorni dopo la morte di Gheddafi. Trasferitasi definitivamente nel Paese, per un lungo periodo è l'unica giornalista internazionale a raccontare il travagliato processo del paese nord africano. A causa della pubblicazione di un'inchiesta sulla collusione della Guardia Costiera Libica con il traffico di migranti, nel 2017 è costretta a lasciare il paese. Dopo tre anni, la terra di suo figlio continua ad essere pericolosa per la sua sicurezza, ma lei non si arrende a rimanerne lontana.



"I ricordi, le riflessioni, le confessioni richieste e concesse dalla nostra protagonista - sottolineano i registi - sono finalizzati alla creazione di un'auto narrazione che, ricostruendo l'esperienza umana, professionale e politica di Nancy, consente agli spettatori di addentrarsi anche negli aspetti più personali del giornalismo freelance in aree di conflitto, nonché nelle ripercussioni psicologiche dell'essere reporter di guerra, laddove ad essere una giornalista di guerra è una donna, che decide poi di diventare madre. Sullo sfondo, la purtroppo ancora attualissima questione libica e la connessa, insanabile, piaga del traffico di migranti". (ANSAmed).