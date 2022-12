La tragedia di Smirne, un film per ricordare e imparare Mimi Denisi, 'a tutti noi può succedere di diventare profughi'

(di Patrizio Nissirio) (ANSAmed) - ROMA, 21 DIC - Una tragedia che ha segnato la storia della Grecia e dell'intero Mediterraneo orientale, ma largamente dimenticata nel resto del mondo: è quella di Smirne, la città un tempo centro cosmopolita per eccellenza, che nel 1922 diventa l'epicentro della risposta turca ad un tentativo di annessione dell'Asia minore da parte delle truppe greche. Con massacri ed espulsioni, nonché un gigantesco scambio di popolazione tra Grecia e Turchia.



A ricordarlo, a cento anni esatti da quella tragedia c'è 'Smyrna', un film - non ancora uscito in Italia - che rappresenta la maggior produzione cinematografica mai realizzata in Grecia. Autrice della sceneggiatura e attrice protagonista è Mimi Denisi, uno dei volti più noti del cinema, della tv e del teatro greco, nonché autrice e traduttrice.



"Sono un'attrice ed un'autrice teatrale che ha studiato molto la storia - dice ad ANSAmed - E dieci anni prima avevo scritto due piece teatrali dedicate a Smirne. Volevo farne un film, ma il tema è da sempre una patata bollente. Quando poi c'è stata la possibilità di farlo, con la produzione di Tanweer, ho cercato di essere oggettiva, raccontando che anche la Grecia ebbe le sue colpe, così come l'Europa, che puntò sull'ingenuità del governo greco e poi mostrò indifferenza. Ecco perché non ho compreso la reazione della Turchia quando è uscito il film in Grecia nel 2021. Il Guardian, all'epoca, un osservatore esterno, scriveva le stesse cose che ho messo nel film. E' una vicenda dalle molte facce".



La città di Smirne nel 1922 è stata ricostruita a Faliro, sulla riviera ateniese, e Denisi sottolinea come all'intero film sia stato dato un realismo assoluto, nei minimi dettagli.



"Attori britannici fanno i britannici, attori greci interpretano i greci, turchi interpretano i turchi - spiega - E le scene dell'incendio e delle battaglie dovevano essere forti, per questo abbiamo impiegato mille comparse".



Il film inizia con una scena nel presente, quando la discendente di una profuga greca dell'Asia minore accoglie i rifugiati siriani su un'isola greca dell'Egeo, e Denisi ricorda che dalla tragedia di Smirne bisogna imparare una lezione per il presente: "Non dobbiamo dimenticare il passato. Può succedere a tutti, in qualsiasi momento, di diventare profughi".



"Con il film si è tornato a parlare di Smirne, di quel che accadde all'epoca, e questo era uno dei risultati a cui aspiravo, aprire un dibattito. E dal punto di vista cinematografico, il messaggio dev'essere che bisogna tornare a cooperare a livello internazionale. Oggi si fanno solo film nazionali, ed è un errore, un tempo noi europei facevamo grandi film insieme. L'Europa, che ha tanto da offrire con storia e cultura, deve cooperare con gli Usa. Una via da seguire nel cinema e non solo". (ANSAmed).