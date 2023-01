Cinema: UGC Les Halles Parigi la sala più frequentata al mondo

PARIGI - La sala cinematografica parigina di UGC Les Halles è prima nella classifica delle sale cinematografiche più frequentate di tutto il mondo, davanti al Burbank di Los Angeles e allo Showcase Bluewater a sudest di Londra. Gli spettatori che si sono seduti nel 2022 sulle sue poltrone, secondo il palmares di Comscore, sono stati 2,2 milioni. "Il pubblico è tornato nelle sale - ha fatto sapere in un comunicato il direttore generale di Comscore Francia, Eric Marti - e conferma la sua fiducia in questo cinema che sorge nel cuore di Parigi e che inventò il cineclub di massa scommettendo fin dal 1995 su una programmazione così diversificata".



Il multiplex UGC è situato nel centro della capitale, nel sottosuolo del centro commerciale di Chatelet-Les Halles, dove si incrociano gran parte delle linee del metro e della RER, la metropolitana regionale. E' l'unico dei 2.000 cinema francesi ad essere aperto dalle 9 del mattino a mezzanotte, ha 27 sale, un record europeo. La sua programmazione fa in modo che i film restino in cartellone più a lungo rispetto agli altri cinema. In Francia, il cinema ritrova mese dopo mese il suo pubblico dell'epoca precedente la pandemia: nel 2022, la frequentazione delle sale ha raggiunto 152 milioni di ingressi, con un aumento del 59,2% rispetto al 2021, anno in cui per 138 giorni le sale rimasero chiuse. Il risultato è tuttavia ancora al di sotto del periodo pre-Covid del 26,9%.