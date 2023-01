I diari di Etty a teatro a Roma per il Giorno della Memoria

ROMA - Con uno spettacolo tratto dai diari di Esther Hillesum, detta Etty, scrittrice olandese ebrea vittima dell'Olocausto, Il Cantiere Teatrale a Roma darà il suo contributo nel ricordare attraverso l'arte l'orrore della Shoah, il 29 gennaio prossimo in occasione della Giornata della Memoria. 'Con la maggior grazia possibile' di Cristina Aubry porta sul palco le riflessioni intime, personali di Etty, i cui diari e lettere continuano ad essere letti in tutto il mondo. "Scritti che non nascono come denuncia dello sterminio nazista, ma un mezzo per Etty di conoscere meglio se stessa", spiega l'attrice protagonista Paola Surace nonchè autrice del testo.



Etty Hillesum nasce in Olanda, nel 1914, prima di tre figli. La sua famiglia, appartenente alla borghesia intellettuale ebrea, sarà sterminata per intero ad Auschwitz, nel 1943. "Nei suoi diari, con lo scorrere delle pagine, il nazismo determina, sempre di più, gli eventi delle sue giornate. Ma Etty lo osserva come un fenomeno da comprendere, da decodificare, per superarlo e vincerlo", afferma Surace. "Il nazismo è lo stesso Male che ha agito in altri momenti della storia. Ha preso il nome di Inquisizione, di Pogrom. Etty sa che in futuro prenderà altri nomi. E produrrà dolore, perché è l'unica cosa che sa produrre. Lo spirito dell'Uomo ha in sé gli strumenti per vincere il Male, ma bisogna imparare a riconoscerli, e ad usarli. Etty li indica, nella comprensione, nella conoscenza, e nella non violenza", aggiunge l'attrice.



"I diari di Etty Hillesum da sempre brillano di un'intima luce di coscienza. Abbiamo cercato di seguire il percorso spirituale di quest'anima attraverso il suo inferno, senza perdere la grazia che ha sempre accompagnato le sue scoperte e il suo dolore", spiega la regista, Cristina Aubry. "Una radio diventa il rapporto con l'esterno. Pochi oggetti: un libro di poesie, la bibbia, un paio di scarpe che diventano preziosi elementi simbolici, emotivi, affettivi. Una voce sola che abbraccia la complessità e l'ingiustizia della propria epoca folle, diventando l'eco di ogni coscienza che s'interroghi ora e sempre sul senso della vita".