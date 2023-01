L'Accademia di Belle Arti di Firenze in mostra ad Ankara Evento organizzato dall'ambasciata d'Italia nella capitale turca

(ANSAmed) - ISTANBUL, 20 GEN - L'ambasciata italiana in Turchia ha organizzato presso la Port Art Gallery di Ankara, spazio espositivo e galleria d'arte contenente numerose opere di artisti italiani, una mostra intitolata "Il mio nome è incisione" (Benim adim gravür) che raccoglie i lavori di 90 giovani talenti, per la maggior parte italiani, dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, guidati dal Maestro Fatih Mika, docente di incisione presso la storica scuola fiorentina.



La mostra, inaugurata dall'Ambasciatore italiano in Turchia Giorgio Marrapodi e dal vice Ministro della Cultura e del Turismo turco Ahmet Misbah Demircan costituisce la prima di una serie di iniziative culturali programmate dall'ambasciata per il 2023, anno in cui la Turchia celebra il Centenario della Repubblica. La mostra valorizza, attraverso il lavoro di Fatih Mika e dei suoi allievi, i profondi rapporti di collaborazione culturale fra i due Paesi. L'ambasciatore Marrapodi, nel suo discorso, ha ricordato l'eccellenza dei rapporti bilaterali e le notevoli prospettive del settore culturale, nonché il valore di una mostra organizzata grazie alla disponibilità dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, "una delle istituzioni più antiche e prestigiose nel suo settore, un fervido laboratorio di idee e proposte per l'arte contemporanea, con ampie potenzialità di creare sinergie anche nel florido tessuto artistico turco".



(ANSAmed).