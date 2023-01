Marocco: accordo con Unesco per la salvaguardia del patrimonio La firma della principessa Hasnaa e della direttrice Azoulay

(ANSAmed) - ROMA, 25 GEN - L'Unesco e la Fondazione per la salvaguardia del patrimonio culturale di Rabat hanno sottoscritto un accordo per rafforzare la protezione del patrimonio mondiale del Marocco e dell'Africa. In un tweet la direttrice generale dell'Unesco Audrey Azoulay ringrazia la principessa Lalla Hasnaa "per il suo impegno al fianco della nostra Organizzazione". La principessa Lalla Hasna del Marocco è la sorella dell'attuale re, Mohammed VI. (ANSAmed).