Al via 16/ma edizione Festival Cinema di Kusturica in Serbia

BELGRADO - A Drvengrad, il villaggio idilliaco interamente in legno sui monti nell'ovest della Serbia, si è aperta ieri sera la 16/ma edizione di 'Kustendorf', Festival internazionale di cinema ideato e diretto da Emir Kusturica e dedicato a giovani registi e studenti di cinematografia. Una rassegna non commerciale, senza il tappeto rosso e il glamour hollywoodiano ma che è interamente dedicata all'arte cinematografica e al film, con riflessioni, seminari, incontri e dibattiti tra gli autori e gli spettatori, in larga parte giornalisti e critici di vari Paesi. Alla cerimonia di apertura, insieme a Kusturica, è intervenuta la ministra della cultura serba Maja Gojkovic. Come nelle precedenti edizioni - le ultime erano state online e spostate di data per via delle restrizioni della pandemia - anche questanno al 'Kustendorf' sono attesi numerosi ospiti internazionali - attori, registi e produttori. Dall'Italia giungeranno Susanna Nicchiarelli e Paolo Virzì, dei quali nella sezione 'Tendenze contemporanee' saranno presentati i rispettivi film 'Chiara' e 'Siccità'. Nicchiarelli è al tempo stesso tra i membri della giuria. Nelle passate edizioni, ospiti del festival di Kusturica erano stati tra gli altri Paolo Sorrentino, Monica Bellucci, Matteo Garrone, Nikita Mikhalkov, Johnny Depp. In concorso figurano 14 film cortometraggi di giovani autori provenienti, oltre che dalla Serbia, da Russia, Ungheria, Grecia, Repubblica ceca, Iran, Slovacchia, Svizzera e altri Paesi. 'Kustendorf' si concluderà il 29 gennaio con la consegna dei premi - l'Uovo d'oro, d'argento e di bronzo.