Arabia Saudita proclama il 2023 Anno della poesia araba

ROMA - Il ministro saudita della Cultura, principe Bader bin Abdullah bin Farhan Al Saud, ha proclamato il 2023 l' Anno della poesia araba, un'eredità che risale ad antiche civiltà e che ha avuto nel corso dei secoli un profondo impatto sulla cultura e sul patrimonio della Penisola arabica, e la cui influenza continua a essere visibile in tutta la regione ancora oggi.



L'iniziativa prevede un fitto programma di eventi incentrati su questa forma d'arte che si svolgerà lungo tutto il corso dell'anno, con l'obiettivo - si legge in una nota dello stesso ministero - di mettere in evidenza la miriade di espressioni e forme della poesia e aumentare la presenza e l'apprezzamento di questa arte espressiva nel Regno e all'estero.



Gli obiettivi dell'iniziativa includono una maggiore presenza della cultura della poesia nella società e l'incoraggiamento di dilettanti e professionisti. Patria di molti grandi della poesia araba, l'Arabia Saudita ha da tempo abbracciato questa forma d'arte linguistica e queste tradizioni orali, praticate nel corso della storia, utilizzate per trasmettere conoscenze e valori culturali e sociali. Attraverso questa iniziativa, il Ministero della Cultura saudita - conclude la nota - cerca di mettere in evidenza l'importanza storica della poesia araba, a lungo utilizzata da storici e ricercatori per contestualizzare gli eventi del Paese.