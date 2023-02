Spagna: specchio firmato da Gaudì servirà a pagare una tassa Appeso un tempo ne La Pedrera, andrà al comune di Barcellona

(ANSAmed) - MADRID, 16 FEB - La cessione di uno specchio attribuito a Antoni Gaudí come metodo di pagamento di una tassa municipale: è la singolare soluzione trovata dagli eredi di un architetto catalano per saldare un debito con il comune di Barcellona per un'imposta di successione, secondo i quotidiani La Vanguardia e El Periódico. Elaborato a inizio '900 e rimasto anche appeso nella famosa Casa Milá - La Pedrera di Barcellona, l'oggetto artistico, spiegano entrambi i media, era di proprietà dell'architetto Manuel Sayrach i Fatjó, scomparso nel 2020 a 92 anni.



Dopo la sua morte, i suoi eredi si sono ritrovati però con "un'esorbitante" tassa di successione da pagare, per cui hanno deciso di esplorare la via di una possibile cessione del pezzo pregiato come forma di parziale pagamento dell'imposta. Dopo che incaricati del comune del capoluogo catalano hanno esaminato lo specchio, che porta la firma di Gaudì ma potrebbe esser stato fabbricato in serie a partire da un disegno originale del grande architetto, e gli hanno attribuito un valore di 60.000 euro, i proprietari hanno iniziato le pratiche per cederlo al fondo municipale di opere d'arte. Ora si attende il passaggio formale di proprietà, a seguito del quale verrà deciso dove e in che contesto conservarlo.(ANSAmed).