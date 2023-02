Unesco:a Pesaro Music Cluster Meeting Città Creative in 2025 4 giorni di musica con rappresentanze delle 59 città del network

(ANSAmed) - PESARO, 17 FEB - Pesaro, Capitale Italiana della Cultura 2024, ospiterà, nel 2025, l'Ucc Music Cluster Meeting, l'incontro annuale delle Città creative della Musica Unesco. Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza della città marchigiana, spiega che l'evento "si inserisce nella strategia triennale (2023-2025) di promozione di Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024". L'annuncio è arrivato dalla Svezia, da Norrköping, città in cui il vicesindaco e Filippo Galeazzi, focal point per Pesaro Città Creativa della Musica Unesco, hanno presentato il Monitoring Report, il rapporto di monitoraggio (2017-2021).



La città ospiterà dunque nel 2025, per 4 giorni, rappresentanze delle 59 città del network Unesco (di circa 40 Paesi diversi). "Uno specchio del mondo sarà presente nel nostro territorio - afferma Vimini - per un appuntamento di rilievo internazionale. Artisti e musicisti saranno coinvolti in un programma culturale che racconterà al meglio, a partire dal genio di Rossini, la varietà e la storia della scena musicale pesarese nei secoli: dalla musica antica all'elettronica, passando per il jazz e l'indie, il rock, il pop". Si è deciso di candidarsi per accogliere il meeting nel 2025 "per non far ricadere la data nell'anno già denso di manifestazioni che sarà quello a venire e per dare un altro elemento di continuità nella promozione a lungo termine di Pesaro". L'assegnazione del meeting per il 2024 è ricaduta su London (Canada), recente membro della rete della Musica Unesco. "Con una strategia intrecciata, la città dell'Ontario promuoverà 'La Natura della Cultura' di Pesaro; viceversa Pesaro contraccambierà la narrazione parlando di London durante l'anno da Capitale". Tra le iniziative in corso nel network l'International Jazz Day, il 30 aprile, istituita dall'Unesco nel 2011: ciascuna delle Città creative produrrà un racconto per immagini della propria scena jazz locale; le clip verranno poi montate per realizzare il video finale, quest'anno dedicato all'Ucraina e alla pace, e in particolare a Kharkiv, Città creativa della Musica, e Lviv, Città creativa della Letteratura.(ANSAmed).