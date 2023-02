Da Ecole Francaise a Roma arte '800 e storia cultura etrusca

NAPOLI - Dal viaggio indietro nel tempo nella mostra "L'Ottocento a Villa Farnesina", agli studi storiografici nell'alveo mediterraneo con l'incontro sulla cultura etrusca. Sono tanti i nuovi appuntamenti con la storia, l'archeologia e il mondo contemporaneo lanciati dall'École française de Rome a Piazza Navona, che propone oltre 40 eventi aperti al pubblico, tra mostre, conferenze e incontri internazionali che confermano l'istituto francese come un centro per la ricerca e la formazione in storia, archeologia e scienze umane. L'anno 2023 si apre con numerosi incontri di diffusione della cultura scientifica. Gli eventi sono aperti al pubblico e ad accesso libero, in lingua italiana e francese e sono dedicati alla scoperta della cultura materiale e visiva etrusca, la storia del Medioevo, il mondo ottomano e patrimonio mediterraneo, il Pontificato di Pio XII, fino alle politiche migratorie italiane.



"Nel 2023 l'École française de Rome - annuncia Brigitte Marin, Direttrice dell'École - organizza diversi eventi che, speriamo, attireranno un pubblico numeroso nella nostra sede di Piazza Navona. Inizia inoltre il nostro periodo di commemorazione del 150mo Anniversario dell'École con le manifestazioni più importanti che si terranno nel 2024 e 2025.



Tuttavia l'École ha colto sin da ora l'opportunità della mostra su L'Ottocento a Villa Farnesina, aperta fino al 25 febbraio, per proporre, nel percorso riservato ai dintorni della villa, una sezione dedicata agli inizi dell'École a Palazzo Farnese. È un'occasione da non perdere per scoprire sia le decorazioni del XIX secolo della Villa che la storia di Roma capitale d'Italia attraverso dei punti di vista e dei documenti originali".



A Villa Farnesina è infatti ancora visitabile fino al 25 febbraio, la mostra L'Ottocento a Villa Farnesina, curata da Virginia Lapenta e Valeria Petitto, che mette in evidenza gli aspetti comuni di due personaggi, il Duca di Ripalda e il Conte Primoli. Il percorso espositivo accompagna il visitatore alla scoperta di queste due figure raccontandone la storia e il loro rapporto con la città in cambiamento. Nel percorso riservato ai dintorni della villa, una sezione è dedicata agli inizi dell'École française de Rome a palazzo Farnese. È presentata per la prima volta al pubblico una serie di disegni delle porte e delle mura di Roma dell'architetto Virginio Vespignani, uno dei protagonisti di quel processo artistico architettonico di renovatio urbis che voleva avvicinare Roma ai modelli delle capitali europee moderne.



All'interno di un ampio programma spiccano una serie di appuntamenti sull'archeologia e la storia: la scoperta della cultura materiale e visiva etrusca, la storia dei manoscritti nel Medioevo meridionale, il mondo ottomano e patrimonio mediterraneo. Tra questi il convegno "All'etrusca. La scoperta della cultura materiale e visiva etrusca nell'Europa premoderna e moderna", da oggi fino al 25 febbraio all'Istituto Svedese di Studi Classici a Roma, all'École française de Rome e al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Il convegno internazionale svilupperà una riflessione globale sull'impatto delle espressioni materiali e visive della civiltà etrusca, dalla sua scoperta nel XV secolo fino alla fine dell'Ottocento, quando l'etruscologia si affermò come disciplina archeologica. Saranno evidenziati diversi aspetti interdisciplinari di tale fenomeno, rivolgendo una particolare attenzione al suo impatto sulle espressioni culturali europee, come le arti e l'artigianato, l'architettura e l'arredamento, la letteratura e il pensiero politico, in un ampio spettro cronologico.