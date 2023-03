Scoperto un nuovo corridoio nella piramide di Cheope

ROMA - La finora ignota esistenza "all'interno della grande piramide di Cheope" di un altro corridoio, "un tunnel, di 9 metri" di lunghezza e "2,10 di larghezza" situato "dietro l'entrata principale" è stata annunciata dall'archeologo-star egiziano Zahi Hawass in una conferenza stampa tenuta al Cairo per illustrare i risultati del progetto "Scanpyramids". "Credo che questa" che "abbiamo oggi possa essere la scoperta più importante del secolo", ha sostenuto l'ex ministro delle Antichità egiziano anticipando annunci attesi per oggi da parte delle riviste "Nature" e "Ndt & E International".



Premettendo che "questa è solo la mia opinione", Hawass ha sostenuto che "la tomba di Cheope dovrebbe essere sotto quel tunnel", parlando alla conferenza stampa ai piedi della Grande piramide di Giza al Cairo.



"Scoperta del corridoio del lato nord", era scritto su manifesti della conferenza in cui il coordinatore e manager del progetto di ricerca "Scanpyramid" in corso dal 2015, Hany Helal, ha spiegato che la cavità è stata filmata da una sonda giapponese, una sorta di "endoscopio" introdotto attraverso una fessura di pochi millimetri.



Per Helal e Hawass, il corridoio scoperto all'interno della piramide di Cheope è un mistero che però porterà a svelare altri segreti della maggiore fra le tre piramidi di Giza. "Non chiedetemi perché questo corridoio sia qui", ha detto Helal prevenendo i giornalisti radunati sotto un tendone. "Ha una forma a chevron", quindi a "v" rovesciata, ha precisato il funzionario mostrando foto e video della cavità, "alta 2,3" metri, e sottolineando: "l'ultima volta che è stato visto fu 4500 anni fa". "Il corridoio non è completato", ha detto ancora Helal. "Questo corridoio all'interno della piramide condurrà a rivelare altri segreti", ha previsto Hawass.