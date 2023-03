A Tunisi riaprirà presto il Museo del Bardo

TUNISI - Il prestigioso Museo del Bardo di Tunisi, che tra l'altro ospita la collezione di mosaici romani più ricca del mondo, riaprirà al pubblico nei prossimi giorni.



Lo ha reso noto il ministero della Cultura tunisino in un posto su Facebook che dà conto di una riunione di lavoro, presieduta dalla ministra per gli Affari culturali, Hayet Ketat Guermazi, dedicata ai preparativi per la riapertura, con particolare riguardo allo stato di avanzamento dei progetti di manutenzione, restauro e riqualificazione di varie sale e spazi del museo. Il museo più importante della Tunisia, è chiuso al pubblico dal 25 luglio 2021, a seguito delle misure eccezionali disposte dal presidente Kais Saied, tra cui la sospensione dei lavori del Parlamento. Il Bardo occupa infatti una sede adiacente all'aula dell'Assemblea, i cui ingressi sono stati chiusi.



Nel novembre del 2021 l'accademico tunisino Habib Ben Younes, ex curatore generale del Museo del Bardo ed ex direttore della divisione sviluppo museale presso l'Istituto nazionale del patrimonio (Inp) aveva lanciato un SOS per la salvaguardia delle opere in esso contenute. Con moltà probabilità la riapertura è legata alla ripresa delle attività parlamentari annunciata per il 12 marzo.