Un libro fotografico sui salvataggi della nave Humanity 1

BOLOGNA - Un libro di fotografie che racconta le operazioni di salvataggio nel mar Mediterraneo della nave Humanity 1. Sono del fotografo Max Cavallari, collaboratore dell'ANSA, che nell'ottobre scorso si è imbarcato da Palermo, per 40 giorni, insieme all'equipaggio e ai volontari della missione. Il volume, dal titolo "Acquaintance - Search and rescue in the Mediterranean sea" (ed. Seipersei), si presenta come un racconto per immagini, in bianco e nero, grazie al contributo testuale di Valerio Nicolosi, giornalista esperto di migrazioni.



"Il risultato dei 40 giorni di navigazione - si legge nel comunicato diffuso dalla casa editrice Seipersei - è un'analisi di quanto la bolla sociale dell'essere umano abbia la capacità di adattarsi a seconda degli spazi fisici e delle persone con cui interagisce, un reportage fotografico che racconta la storia di un confine, di esseri umani che lo attraversano e del rapporto tra loro". Tra le vicende narrate, ad esempio, i tre soccorsi effettuati dall'equipaggio tra il 22 e il 24 ottobre durante i quali sono state salvate 180 persone. Lo sguardo del fotografo si concentra principalmente sulle persone salvate. Le immagini scattate da Cavallari sono già state pubblicare sulla rivista "L'Espresso" e con "Acquaintance" il fotoreporter ha vinto il concorso Igers Italia nella sezione Photojournalist Category.



Il libro è acquistabile in prevendita fino all'1 aprile sul sito della casa editrice. Il costo è di 35 euro.