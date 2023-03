Da mecenate maxi donazione 4,5 mln di euro a Gallerie Uffizi Da Veronica Atlins. Ora restauro Anfiteatro Giardino di Boboli

(ANSAmed) - FIRENZE, 10 MAR - Una maxi donazione da 4,8 milioni di dollari, pari a circa 4,5 milioni di euro, dalla mecenate statunitense Veronika Atkins alle Gallerie degli Uffizi di Firenze, che verrà impiegata per restaurare integralmente l'Anfiteatro del Giardino di Boboli, nell'ambito del programma di rilancio del verde mediceo 'Boboli 2030'. Si tratta, sottolineano le Gallerie degli Uffizi in una nota, del più grande versamento da un privato mai effettuato in favore di un museo fiorentino.



I lavori di restauro dell'anfiteatro di Boboli prenderanno il via nei prossimi mesi, e dureranno tra i due e i tre anni.



Veronica Atkins è tra i più noti sponsor e mecenati al mondo nel campo della musica, ma non solo, e negli ultimi anni la sua attività di sostegno verso le Gallerie degli Uffizi è andata in crescendo. Attraverso i Friends of the Uffizi Galleries, Atkins ha finanziato il restauro del Terrazzo delle carte geografiche agli Uffizi, della serie degli arazzi Valois del museo fiorentino e della Sala di Bona a Palazzo Pitti. Nell'ottobre scorso ha regalato uno dei migliori pianoforti al mondo per i concerti nella Sala Bianca dell'ex reggia medicea.



"Il progetto dell'Anfiteatro di Boboli unisce i miei tre amori più grandi - sottolinea Atkins -: la natura, l'arte e la musica. Non vedo l'ora di assistere alla prima dell'opera lirica che in questo luogo magico e unico al mondo risuonerà alla fine dei restauri". "Grazie alla generosità di Veronica Atkins vedrà la luce uno dei progetti chiave dell'iniziativa Boboli 2030 - osserva il direttore delle Gallerie Eike Schmidt -: l'Anfiteatro di Boboli, che recupererà la sua funzione di teatro all'aperto, proprio nella città dove nacquero il melodramma e la lirica stessa. Presto vedremo di nuovo i migliori cantanti esibirsi qui".(ANSAmed).