Italia Experience in Croazia, Giffoni incanta i ragazzi

SALERNO - Giovani attori crescono. Ma anche sceneggiatori e registi, protagonisti indiscussi della terza tappa di Italia Experience in Croazia, il progetto cofinanziato dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e realizzato da Giffoni. Dopo diverse settimane di lavoro, durante le quali i giovani sono stati impegnati nella stesura della sceneggiatura, ieri si sono concluse le riprese del cortometraggio dal titolo "Tihana and the young people of Sibenik". Venti "giffoner", selezionati tra le rappresentanze delle scuole secondarie croate, coordinati dal dipartimento produzione di Giffoni, sono stati gli interpreti dello short movie nato per valorizzare i talenti e le bellezze paesaggistiche del luogo. L'obiettivo è raccontare il patrimonio storico-artistico di Sibenik e della sua comunità, attraverso la narrazione di una storia scritta, rappresentata e recitata dagli stessi alunni.



"Crediamo non potesse esserci posto migliore di questo per continuare il nostro viaggio - ha spiegato il diretto generale di Giffoni, Jacopo Gubitosi -, condividiamo la grande attenzione alle nuove generazioni, allo sviluppo e all'accrescimento delle loro passioni, legata indissolubilmente alla creatività e all'arte. Da qui, la scelta di puntare su Sibenik per la promozione del cinema italiano all'estero. Sono stati giorni di full-immersion per oltre 500 ragazzi protagonisti delle varie attività in programma: visione di film, cortometraggi e documentari. Grazie a quanti ci hanno sostenuto, in particolare alla Direttrice dell'Ente per la promozione culturale della città Gorana Barišić Bačelić, alla responsabile della Casa d'arte Arsen Morana Perìsa, a Dea Krstevska e Roberto Tamborini".



Ad affascinare il pubblico anche un omaggio a Paolo Villaggio: alla presenza dei due produttori Daniele Liburdi e Massimo Mescia è stato presentato il documentario "La voce di Fantozzi". A complimentarsi con Giffoni anche Jakov Bilić, Direttore del Festival Internazionale del Bambino che si organizza a Sebenico da 62 anni. Italia Experience continuerà il suo percorso nei prossimi mesi in Polonia.