Sicilia, corsi per imprenditrici e operatrici agroalimentari Al via progetto InnovAgroWoMed per l'occupazione femminile

(ANSAmed) - PALERMO, 07 MAG - Imprenditrici o professioniste del settore agroalimentare: questo si propone di formare e di assistere il progetto InnovAgroWoMed per l'occupazione femminile in Sicilia in un settore strettamente collegato all'identità della regione mediterranea e con un significativo potenziale ancora non sfruttato in termini di innovazione e crescita.



Il corso di formazione è destinato a 35 giovani donne fra i 18 e 45 anni non impegnate nello studio, né nel lavoro né nella formazione (le cosiddette NEET) residenti o domiciliate in Sicilia. Un percorso formativo, altamente professionalizzante e completamente gratuito, fanno sapere gli organizzatori.



Nel percorso per aspiranti imprenditrici, le candidate impareranno a delineare e analizzare la fattibilità della loro idea imprenditoriale, lavorare sulla comunicazione e sull'applicazione delle nuove tecnologie per filiere sostenibili. Avranno inoltre l'opportunità di conoscere gli imprenditori sociali del territorio e potenziare le competenze trasversali e linguistiche. A fine percorso, saranno supportate nella creazione del loro business plan.



Nel percorso per operatrici della trasformazione agroalimentare, invece, le candidate impareranno a programmare, organizzare e pianificare le diverse fasi di lavoro del processo produttivo e utilizzare gli strumenti digitali che possono migliorare l'efficienza del processo di produzione. Potranno acquisire, inoltre, nuove competenze sulla sostenibilità, sul lavoro di squadra e la risoluzione dei problemi. Il programma di formazione le sosterrà nella messa a sistema delle nuove competenze per valorizzare al massimo le future opportunità per una delle figure professionali più ricercate secondo le rilevazioni mensili del Sistema Informativo Excelsior realizzate da Unioncamere in accordo con l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro.



La formazione inizierà nel mese di giugno 2021 e si concluderà nel mese di gennaio 2022. Per partecipare, scaricare il bando di selezione e inviare candidatura entro il 13 maggio 2021. Inoltre, ecco in anteprima il video promozionale legato all'iniziativa: https://youtu.be/fgwqMRYJ4iE.



Per ulteriori informazioni sul bando o su InnovAgroWoMed, contatta Alberto Provenzano, alberto.provenzano@cesie.org | cell. 3494409884. (ANSAmed).