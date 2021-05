Snam: i vertici incontrano il premier della Tunisia Premier,impegnati a creare ambiente favorevole a imprese Italia

(ANSAmed) - TUNISI, 07 MAG - Il presidente di Snam Nicola Bedin e l'amministratore delegato Marco Alverà hanno incontrato a Tunisi il premier Hichem Mechichi, alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia Lorenzo Fanara. Nel corso dell'incontro, secondo quanto si apprende, sono stati analizzati possibili scenari di collaborazione nell'industria del gas naturale e nella transizione energetica e discussi possibili progetti di formazione tecnica di studenti tunisini da parte di Snam. Durante questo incontro, l'ambasciatore italiano in Tunisia, Lorenzo Fanara, ha detto che la Tunisia rimane «un partner strategico» in campo energetico, esprimendo la volontà dell'Italia di rilanciare gli investimenti nel Paese, si legge in una nota dell'esecutivo tunisino.



Mechichi ha affermato di essere impegnato a creare un ambiente imprenditoriale favorevole per le aziende italiane, affermando che gli investimenti italiani nell'energia pulita, in particolare nell'idrogeno verde, aiuteranno la Tunisia a raggiungere l'autosufficienza energetica, si legge ancora nel comunicato. (ANSAmed).