Collezione gioielli celebra 100 anni del profumo Chanel N.5 Collier, orecchini e anelli Eternal con il fortunato numero

(ANSAmed) - ROMA, 19 MAG - Per celebrare i cento anni dell'iconico profumo Chanel N.5, la fragranza più celebre della maison francese, lo Studio Creativo Joaillerie Chanel ha creato una collezione di gioielleria, dove oro e diamanti tracciano i contorni del numero fortunato di Mademoiselle, dando vita a una linea che rappresenta la fortuna. L'essenza dell'eternità in un numero portafortuna.



Fanno parte della collezione il collier sottile in oro bianco con il fortunato numero trasformato in un pendente centrale; gli orecchini in diamanti che formano il N.5; l'anello Eternal N.5 in oro e diamanti.(ANSAmed).